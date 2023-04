Viel Musik: In Philippsburg beginnen die Veranstaltungen zum Jubiläum am Donnerstag, 27. April, mit einem Benefizkonzert. Das Heeresmusikkorps Ulm spielt um 19.30 Uhr in der Bruhrainhalle Huttenheim unter Leitung von Hauptmann Dominik Koch Märsche und Sinfonische Blasmusik. Eintrittskarten gibt es im Rathaus, bei der Sparkasse Karlsruhe und der Volksbank Kraichgau. Der Festabend mit historischem Vortrag ist am Freitag, 28. April, um 19 Uhr in der Jugendstil-Festhalle. Das Fest rund um die Halle wird am Samstag, 29. April, um 16 Uhr eröffnet. Das Rathaus zeigt um 18 Uhr eine Kupferstichausstellung sowie Schülerarbeiten zum Jubiläum. Die Band Soundaffair spielt um 20 Uhr im Festhallenhof Funk, Blues, Rock und Pop. Am Sonntag sorgt die Stadtkapelle um 11.30 Uhr für einen Frühschoppen, ab 14 Uhr präsentieren sich Vereine auf der Bühne.

Ausstellungen und Führungen: Das große Festungsmodell im Rathaus wird am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 16.30 Uhr erläutert. Am Sonntag gibt es zusätzlich einen Stadtrundgang. Das Festungs- und Waffengeschichtliche Museum im Burda-Haus und das Heimatmuseum bieten Führungen und Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte. Im Felsenkeller, Udenheimer Straße, sind Fundstücke aus der Festungsgeschichte zu sehen.