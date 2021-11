Vorfall im ehemaligen AKW Philippsburg: Kühlkreislauf unterbrochen

Im Atomkraftwerk in Philippsburg hat es ein sogenanntes meldepflichtiges Ereignis gegeben: Wie das Umweltministerium meldet, hatten Arbeiter entdeckt, dass der Kühlkreislauf kurzfristig unterbrochen war.

Ein meldepflichtiges Ereignis hat sich nach Angaben des Umweltministeriums im Atomkraftwerk Philippsburg ereignet. Routinemäßig hatten Arbeiter einen Kühlkreislauf des Abklingbeckens untersucht, als sich herausstellte, dass diese Arbeiten vom aktuellen Betriebshandbuch abweichen. Durch die Arbeiten stand kurzfristig kein Kühlkreislauf zur Verfügung.

Aktuell befinden sich im Lagerbecken des bereits stillgelegten Block 2 noch abgebrannte Brennelemente. Eine aktive Kühlung ist deshalb weiterhin notwendig.

Seit der endgültigen Abschaltung hat sich jedoch die abzuführende Nachzerfallswärme durch das Abklingen der Radioaktivität deutlich reduziert, heißt es in der Mitteilung. In diesem Zustand dürfen gemäß kerntechnischem Regelwerk bestimmte Anforderungen an die drei Kühlkreisläufe reduziert werden.