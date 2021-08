Ein Berater aus Kraichtal gibt Pilz-Sammlern in der Region Tipps. Eine reiche Ausbeute sei in diesem Herbst wohl nicht zu erwarten, dämpft Ferdinand Messner aus Kraichtal große Erwartungen.

Im Internet überschlagen sich auf den einschlägigen Pilzseiten die Pilzfreunde mit Erfolgsmeldungen: Das Jahr 2021 sei ein gutes Jahr für Pilzsammler. Ferdinand Messner aus Kraichtal-Menzingen kann das nicht bestätigen.

„Ich war gerade am Wochenende in Forst im Hardtwald und habe fast keine Pilze gefunden“, berichtet der von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) geprüfte und anerkannte Pilzberater. Mehrere Seminare in der Pilzschule Hornberg im Schwarzwald musste er besuchen und am Ende eine sehr anspruchsvolle Prüfung bestehen, um staatlich anerkannter Pilzberater zu werden.

Wo, wann und vor allem wie viele Pilze diesen Herbst wachsen werden, kann er aber nicht voraussagen. Pilze beziehungsweise ihr Wachstum sind nämlich ziemlich unberechenbar.