In einigen Jahren könnte in der Region um Bruchsal ein Klima wie in Madrid herrschen. Um dieses Szenario abzuwenden, diskutierte die Klimabewegung Fridays for Future/Parents for Future mit Kandidaten für die Landtagswahl über mögliche Gegenmaßnahmen.

Im Prinzip war man sich einig: Gegen den Klimawandel muss man dringend etwas tun, sonst haben wir in einigen Jahren in Bruchsal das mediterrane Klima von Madrid – also heiße und trockene Sommer, Winter ohne Schnee.

Wie und wo kann gegengesteuert werden? Darin waren die vier Landtagswahlkandidaten von den Grünen, CDU, SPD und der FDP im Wahlkreis Bruchsal während der 100-minütigen Online-Diskussion nicht immer einer Meinung.

Dazu eingeladen hatten am Freitagabend die Ortsgruppen der Klimabewegung Fridays for Future und Parents for Future Bruchsal. Sie haben zuletzt im September mit 200 Demonstranten auf dem Marktplatz auf die Folgen der steigenden Temperaturen aufmerksam gemacht. Zeitweise bis zu 87 Haushalte verfolgten live die Diskussion im Netz.