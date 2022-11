Polizei findet Verdächtigen einer Brandstiftung in Bruchsal

Dem Kriminalkommissariat Bruchsal ist es gelungen, den Tatverdächtigen einer zurückliegenden Brandstiftung an einem PKW zu finden. Bereits am Abend des 15. Oktober geriet auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Heidelsheim ein Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand. Die Polizei informierte, dass schon früh der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung nahe lag, weshalb die weiteren Ermittlungen beim Kriminalkommissariat Bruchsal geführt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der Tat ein Streit zwischen vier Personen vorausgegangen sein. Unter diesen Personen befanden sich sowohl der tatverdächtige, 39-jährige Mann als auch der Fahrzeugführer des später angezündeten Autos. Zunächst ließ sich der Streit wieder schlichten und die Kontrahenten verließen den Parkplatz. Wenig später aber soll der 39-Jährige alleine zu dem Auto zurückgekehrt sein und Feuer daran gelegt haben.

Der PKW geriet in Vollbrand und musste von den alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Heidelsheim und Helmsheim gelöscht werden. Den tatverdächtigen Brandstifter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung.