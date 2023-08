Polizeischüler schließen Ausbildung in Bruchsal ab

Yannik Richter hat es geschafft. Seit wenigen Tagen darf er sich nun offiziell Polizeiobermeister nennen. Zweieinhalb Jahre Ausbildung liegen hinter Richter und seinen 22 Mitschülern der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg am Standort Bruchsal.

„Manche von uns haben in dieser Zeit geheiratet, andere sind von zu Hause ausgezogen und manch einem ist auch ein Bart gewachsen“, scherzte Richter bei der Verabschiedung seiner Klasse am Mittwochnachmittag.

Als Sprecher warf der Polizeibeamte stellvertretend für seine Klassenkameraden einen Blick zurück auf das Erreichte. Richter erinnerte sich an Sporteinheiten, den Verfassungskundeunterricht und die Praxiszeiten seiner Ausbildung, ehe er anschließend sein Zeugnis erhielt und von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) zum Polizeiobermeister ernannt wurde.

Pandemie machte Fernunterricht nötig

„Für Sie alle beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Jetzt geht es erst richtig los“, sprach Strobl zu den Absolventen des Jahrgangs. Die Klasse habe schwierige Zeiten gemeistert.

Während der Corona-Pandemie hätten sich die Polizeianwärter im Fernunterricht zurechtfinden müssen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung habe jede Anwärterin und jeder Anwärter sein Durchhaltevermögen bewiesen.

„Sie sind Teil der größten Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württemberg“, erklärte Strobl. Seit 2016 seien mehr als 10.000 Polizistinnen und Polizisten eingestellt worden. Damit bringe man nun mehr Polizisten in den Dienst, als etwa durch Pensionierung abgehen. „Jeder einzelne von Ihnen verstärkt die Polizei dort, wo es wichtigsten ist: An der Basis“, so der Innenminister, für den es der erste Besuch am Polizeihochschulstandort Bruchsal war.

Mit über 40 Prozent verfüge der Jahrgang des Weiteren über einen der höchsten Frauenanteile eines Ausbildungsjahrgangs im mittleren Polizeivollzugsdienst. „Unsere Polizei wird also jünger, vielfältiger und auch weiblicher. Und das ist gut so“, sagte Thomas Strobl.

Polizeioberrat Sebastian Schwarz gratulierte den frischgebackenen Polizisten zur ihren Abschlüssen. „Ab nächster Woche starten Sie dann so richtig ins Berufsleben. Damit werden neue Herausforderungen auf Sie zukommen. Doch ich bin zuversichtlich, dass Sie diese mit Unterstützung ihrer Familie und Freunde genauso bewältigen und meistern werden, wie ihre Ausbildung“, meinte Schwarz.

Er begrüßte außerdem weitere Ehrengäste wie den Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Innenausschusses, Ulli Hockenberger (CDU).

Polizeidirektor erinnert an Aufgabe der Beamten

Polizeidirektor Volker Weinstock von der Polizeidirektion Bruchsal erinnerte an die Bedeutung der Polizei zum Schutze der Verfassung und von Bürgerinnen und Bürgern.

„Sie werden bei ihren Aufgaben nun neue, manchmal auf belastende Erfahrungen machen. Ihre Freunde und Familien möchte ich dazu anregen, Ihnen dabei zu helfen, mit diesen umzugehen. Seien Sie da, hören Sie zu“, so Weinstock.