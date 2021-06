Noch dreht das Riesenrad eine Solonummer in Bruchsal. In dieser Woche soll es aber zum Herzstück des geplanten „Summer in the City“ werden.

„Summer in the City“

Win-Win auf dem Bruchsaler Kübelmarkt. Bevor die Gruppe Müllsäcke und Greifzangen in die Hand nimmt, geht sie erst einmal auf Raumerkundung. Ihr Clean-up-day in Diensten des Bruchsaler Jugendgemeinderats beginnt mit dem „White Star“. Sie steigt in das 65 Meter hohe Riesenrad, blickt vier Mal ganz von oben auf mögliche Dreckzonen herab und erst dann kommt ihr Beitrag zur Aktion für eine saubere Stadt.

Wie viele Mitmacher beim Clean-up-day am Samstag einen kleinen sommerlichen Ausflug in einer der 26 Gondeln mit dem Nützlichen verbinden, wissen die Jugendgemeinderäte Hakim Berdaoui und Phoebe Oberacker nicht. Aber sie erinnern sich gut an die gemischte Gruppe aus Kindern und Erwachsenen, die am späten Vormittag das Vergnügen an den Anfang setzt.

Stunden später geht es gut rund beim „White Star“. Es gibt zwar kein Gedränge an der Kasse, aber Manfred Joseph findet auch nicht richtig Zeit für die Geschichten, der er so gerne erzählt.