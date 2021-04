Das Seasalt Living in Ubstadt-Weiher ist ein Ort zum Verweilen

Das Seasalt Living in Ubstadt-Weiher ist ein Concept Store mit angeschlossenem Café. Dort gibt es vegane und vegetarische Kuchen sowie Salatschüsseln.

In einem hippen Berliner Szeneviertel würde sich kaum jemand wundern, auf einen Concept Store wie das „Seasalt Living“ zu stoßen. Doch in Ubstadt-Weiher reibt man sich eher verwundert die Augen angesichts dieser Mischung aus Ethno-Laden, lichtdurchflutetem Café, Yogaschule und Event-Location.

Sandra Muley, ganze 34 Jahre alt und Mutter einer kleinen Tochter, kennt die überraschten Blicke, wenn ein Kunde erstmals in dem Geschäft an der Hauptstraße in Weiher landet.

Und manchmal ist die junge Frau, die mit ihren Tattoos perfekt zu den indisch angehauchten Klamotten, den marokkanischen Korbmöbeln und den afrikanischen Strohhütten passt, selbst sprachlos, wie prächtig sich ihr „Baby“ entwickelt hat.