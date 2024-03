Tödlicher Arbeitsunfall: 42-Jähriger in Bruchsal von Bagger überfahren

Tragischer Vorfall am Samstagmittag: Bei Schweißarbeiten nahe der Bahngleise wurde ein 42-jähriger Arbeiter von einem Bagger übersehen und überfahren. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen erlag er seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Bei Schweißarbeiten wurde ein 42-jähriger Arbeiter am Samstagmittag am Boden liegend von einem Baggerführer übersehen und überfahren. Der Mann verstarb in der Folge an seinen Verletzungen. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen führte der 42-Jährige gegen 14:45 Uhr Schweißarbeiten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich der Bahngleise oberhalb des Werner-von-Siemens-Kreisel in Bruchsal durch.

42-Jähriger in Bruchsal von Bagger überfahren

Ein im näheren Umfeld an der Baustelle arbeitender 61-jähriger Baggerführer übersah beim Rückwärtsfahren mutmaßlich den am Boden arbeitenden Mann und überfuhr ihn mit seiner Arbeitsmaschine. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch herbeigeeilte Rettungskräfte und einem hinzugezogenen Notarzt erlag der 42-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.