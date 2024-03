Zunächst starrte Medin Dokara etwas ungläubig auf die Taktik-Tafel. Doch auf den zweiten Blick stellte er fest, dass er tatsächlich im Sturm spielen würde. Für Dokara überraschend, denn in den bisherigen Partien stand er in der Verteidigung auf dem Feld. So kam es, dass Dokara am vergangenen Sonntag für den FV Neuthard in der Partie beim SV Langensteinbach in der Fußball-Landesliga als Angreifer agierte.

Vermutlich wäre diese Geschichte auch nicht geschrieben worden, wenn FVN-Trainer Christian Viola seine Taktik nicht umgestellt hätte. Am Ende erwies sich die Änderung aber als cleverer Schachzug. Beim 3:3-Remis erzielte Dokara alle Treffer für die Neutharder. Als Mann des Spiels wollte er sich aber nicht feiern lassen. „Ich wurde zweimal sehr gut in Szene gesetzt und habe einen Elfmeter verwandelt“, sagt er.

Rolle nicht ganz neu für Medin Dokara vom FV Neuthard

Ganz neu war die Rolle dann aber doch nicht für Dokara. In der Vergangenheit spielte er immer wieder offensive Rollen im Mittelfeld. Deshalb weiß er, wo das Tor steht. Zur Saison 2021/22 kam der heute 37-Jährige zum FVN. Dort steuerte er gleich im ersten Jahr zehn Treffer bei.

Davor spielte er im Rhein-Neckar-Kreis für den ASC Neuenheim, TSV Michelfeld und SG Wiesenbach. Der Kontakt kam über den damaligen FVN-Trainer Senad Nadarevic zustande. Dieser wollte schon vorher, dass Dokara wechselt. Doch der Transfer zerschlug sich immer wieder. Nach mehreren Anläufen fanden sich beide Seiten am Ende dennoch.

Seit seinem Wechsel ist er fester Bestandteil im Team und war maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt. In Neuthard fühlt er sich nun wohl und kann sich auch vorstellen, über die Saison hinaus dort zu bleiben.

Leon Rampf vom VfR Kronau II mit drei Toren

Neben Dokara traf auch Leon Rampf vom B-Ligisten VfR Kronau II dreifach am vergangenen Wochenende. 5:1 hieß es am Ende gegen den TSV Rheinhausen II. Rampf, der auch zwei Einsätze in der Kreisliga-Mannschaft des VfR hatte und dort einmal traf, hat sich beim VfR II zum Torjäger entwickelt. Auf acht Tore kommt der 21-Jährige nach neun Spielen.

An der Spitze hat sich beim Torjägercup nichts getan. Das Führungstrio Patrick Rödling vom FC Östringen, Leon Steinbrenner vom SV Kickers Büchig und der Kirrlacher Komlan Agbegniadan blieben ohne Treffer. Andrei Moldovan rückte durch sein 24. Saisontor für den FC Untergrombach etwas näher an das Trio heran.