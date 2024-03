Im Fußballkreis Bruchsal geht es derzeit Schlag auf Schlag. Von Winterschlaf kann keine Rede sein. Zwar stimmen die Temperaturen noch nicht gänzlich in Richtung Frühling, doch zumindest die zahlreichen Tore lassen die Herzen höher schlagen.

Zwei Spieler schlugen am vergangenen Wochenende dreifach zu. Dass Veljko Aleksic vom B-Ligisten SV Gölshausen weiß, wo das Tor steht, ist kein Geheimnis. Bereits in der vergangenen Spielzeit untermauerte der offensive Akteur seine Abschlussstärke.

18 Mal traf er in das gegnerische Gehäuse. Beim 5:0 gegen den FC Fatihspor Oberderdingen war er am Wochenende mit drei Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt. Somit hat er bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Saison dieselbe Anzahl an Treffern wie im vergangenen Jahr.

Ömer Akin vom FC Huttenheim mit drei Toren

Ebenso unter Beweis hat Ömer Akin vom FC Huttenheim seinen Torriecher in diesem Jahr gestellt. Der Spieler vom Tabellenführer der Kreisliga B Bruchsal Hardt traf in den beiden Partien in diesem Jahr gegen den TSV Langenbrücken und FV Wiesental II jeweils einmal ins Netz.

Nun gelangen ihm gegen die Spielgemeinschaft Graben/Neudorf II drei Tore. Somit schraubte er sein Konto auf acht Treffer. Derzeit liefern sich die Huttenheimer einen Zweikampf mit dem FC Karlsdorf II um die Meisterschaft.

Rödling weiter treffsicher

An der Spitze des Torjägercups hat Patrick Rödling wieder zugeschlagen. Während er beim Erfolg gegen die SG Stupferich noch ohne Treffer blieb, hat er beim 4:0 des FC Östringen beim FC Ispringen den Torreigen eröffnet und sein 24. Tor erzielt.

Mit einem Doppelpack schob sich Leon Steinbrenner vom SV Kickers Büchig auf den zweiten Rang und verdrängte den Kirrlacher Komlan Agbegniadan. Der ehemalige Nationalspieler aus dem Togo blieb am Wochenende ohne Tor.

Untergrombacher Duo trifft weiter

Dagegen zeigten Patrick Ploch und Andrei Moldovan vom A-Ligisten FC Untergrombach direkt wieder ihre Qualitäten. Beide mussten zuletzt aufgrund einer Verletzung passen. Doch das Duo kehrte erfolgreich zurück und beide trafen gegen den FC Heidelsheim II jeweils einmal ins gegnerische Gehäuse.

Zu groß dürfte die Freude aber nicht gewesen sein. Untergrombach verspielte eine 2:0-Führung und musste sich mit einem Zähler begnügen. Dennoch liefern beide eine eindrucksvolle Bilanz und erzielten zusammen bereits 40 Tore in der laufenden Spielzeit.