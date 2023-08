Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, entspannte Atmosphäre. Es läuft House, Dance und Electro. Der Bürgerpark ist bei angenehmen 22 Grad gut gefüllt. Überall sieht man Grüppchen bei der Afterwork-Party im Gespräch, an einem Wein, Cocktail oder Bierchen nippend. Pulled Pork, Fladenbrot mit Gemüse oder Burger ergänzen das kulinarische Angebot.

Der Veranstalter ist zufrieden mit der Event-Reihe

Zufrieden ist Frank Kowalski, Geschäftsführer der veranstaltenden Bruchsaler Tourismus-, Marketing und Veranstaltungs-GmbH (BTMV). „Die Resonanz ist wirklich gut. Natürlich nicht vergleichbar mit der letzten Afterwork-Party mit rund 2.500 Besuchern bei sehr gutem Wetter. Aber das passt. Wir haben von Anfang an gesagt, wir ziehen das durch.“

Dieses Event ist exakt das Richtige für ein Feierabend-Bierchen. Markus Oberacker

Afterwork-Besucher

Es war die vorletzte Afterwork-Party im Bürgerpark/Atrium dieses Jahr (eine letzte folgt am 7. September). Lange Zeit zeigte sich das Wetter mit heftigen Regenfällen die Woche über unerbittlich. Erst am Tag des Events öffnete sich ein sommerliches Fenster und die Bruchsaler hatten offensichtlich große Lust auf ein Zusammenkommen im Freien.

Und nicht nur die Barockstädter. „Wir haben Publikum aus der ganzen Region, dem Kraichgau, Landau oder Pforzheim. Schön, dass die Wetterprognose es gut mit uns meinte und die Jungen sowie die Junggebliebenen mitfeiern“, so Kowalski.

DJs auf Karlsruhe und Frankfurt sorgen für Musik

Die Event-Reihe werde 2024 auf jeden Fall fortgesetzt. Wie genau, das müsse man sehen. Schließlich ist im kommenden Sommer eine Fußball-Europameisterschaft im Land. Positiv ist auch Niko Kritzer, BTMV-Projektleiter des Events, gestimmt. „Dass wir nicht so überrannt werden, wie beim letzten Mal, war klar. Aber die Party wird super angenommen.“

Er verweist auf die Top-Beschallung durch die DJ Damast aus Karlsruhe und DJ Leon aus Frankfurt, während im Hintergrund eine Dub-House-Version von Pink Floyds „Another Brick in the Wall“ läuft.

Mädelsstammtisch verlagert sich nach draußen

Reichlich Spaß hat eine Damenrunde aus der Region – von Ubstadt-Weiher über Kraichtal bis Bad Schönborn. „Wir kennen uns noch aus Kindergarten oder Schule und treffen uns regelmäßig zum Mädelsstammtisch. Jetzt haben wir uns spontan für Bruchsal entschieden“, sagt Nadine Krause aus Münzesheim. Gut gelaunt wird mit Cocktails und Alkoholfreiem zugeprostet. Bereut hat die Runde die Wahl nicht. „Gute Musik, nette Leute. Das passt“, meinen sie unisono.

Besucher machen „Afterwork“ alle Ehre

Spontan haben sich auch Stefan Langendörfer und Markus Oberacker für die Party entschieden. Sie sind Kollegen in der Finanzabteilung der Drogeriemarkt-Kette in Karlsruhe. Langendörfer kommt aus Gondelsheim, Oberacker aus Stutensee. „Bruchsal liegt genau in der Mitte. Und dieses Event ist exakt das Richtige für ein Feierabend-Bierchen“, sagt Oberacker, der tatsächlich fast direkt von der Arbeit kommt, nur kurz zu Hause war und dann in die Bahn stieg und somit dem Konzept Afterwork alle Ehre machte.

Nicht weit hatte es Sabine Böser aus Bruchsal, die sich darüber freut, dass wieder was draußen stattfindet. „Es ist immer schön, wenn Menschen sich treffen. Ich bin erst kürzlich aus dem Italien-Urlaub zurück. Das ist heute fast so etwas wie eine Verlängerung“, meint sie schmunzelnd.