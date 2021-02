Bioabfälle sind seit Jahresbeginn getrennt vom Restmüll zu sammeln. Der Landkreis Karlsruhe bietet dafür nicht nur die Biotonne an. „Den Bürgern stehen drei Möglichkeiten offen, wie sie ihren Bioabfall entsorgen und somit einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zum Umweltschutz leisten: die komfortable Biotonne, das gebührenfreie Bringsystem oder die Kompostierung von Bioabfällen im eigenen Garten“, heißt es beim zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).

Biotonne erst nach zahlreichen Anrufen und Mails geleert

Thomas und Christine Haag in Waghäusel haben sich „nach sorgfältiger Abwägung“ für eine Biotonne entschieden. In ihrer Küche stehen jetzt zwei Zwischenbehälter, in die sie ihre Küchenabfälle werfen. Der Anteil liege unter 50 Prozent der bislang üblichen Menge, die früher in die graue Tonne gewandert ist, berichten sie.