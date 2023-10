Ihr Markenzeichen sind die roten Haare, politisch ist Lou Hoffner aus Waghäusel-Kirrlach aber keineswegs im roten Spektrum unterwegs.

Wie die neue konservative Partei Bündnis Deutschland bekannt gab, ist die Entertainerin und erfolgreiche Eurovision-Song-Contest-Teilnehmerin („Let’s Get Happy“) der Partei beigetreten.

„Wir freuen uns sehr, Lou Hoffner aus Waghäusel-Kirrlach als Mitglied in Baden-Württemberg begrüßen zu dürfen“, heißt es in einer Mitteilung der Partei vom Donnerstag.

Seit mehr als 30 Jahren sei Lou Hoffner als selbstständige Künstlerin in Deutschland und dem europäischen Ausland eine feste Größe in der Musikbranche. Im Jahr 2003 vertrat sie mit „Let’s Get Happy“ Deutschland beim Eurovision-Song-Contest in Riga und belegte einen respektablen 11. Platz.

Mit schillernden Persönlichkeiten gut bekannt

Mit ihrem damaligen Produzenten und Mentor Ralph Siegel verbinde sie bis heute eine große Freundschaft. Auch mit solch schillernden Persönlichkeiten wie Harald Glööckler ist sie gut bekannt.

In unzähligen Charity-Projekten arbeite Lou Hoffner federführend mit und engagiert sich leidenschaftlich gegen soziale Ungerechtigkeiten. Als ehrenamtliche Botschafterin einer Hilfsorganisation kämpfe sie für die „Rechte der Flutopfer im Ahrtal“. Hierfür nutzt sie auch ihre Reichweite in den Sozialen Medien.

Insbesondere auf Facebook äußert sich die Kirrlacherin immer wieder kritisch über die Ampelkoalition, aber auch über die CDU.

Kirrlacherin will ein Sprachrohr für Sorgen und Nöte sein

Die Politik sei schon immer eines von Lou Hoffners großen Interessengebieten gewesen. Auch hier spreche sie eine klare, direkte Sprache. Zu Hoffners Beweggründen heißt es in der Pressemitteilung: „Nachdem viele Mitbürger sie baten, als Sprachrohr für die Sorgen und Nöte dieser Zeit aktiv zu werden, wurde sie auf Bündnis Deutschland aufmerksam.“

„Verstand und Kompetenz, gepaart mit großer Vernunft sind für mich die Grundsäulen der Politik“, sagte Lou Hoffner der Mitteilung zufolge. „Genau diese habe ich bei Bündnis Deutschland und ich kann es kaum erwarten, mich hier verstärkt zu engagieren.“

Bündnis Deutschland freut sich über prominentes Mitglied

Ingo Weber, Landesvorsitzender Baden-Württemberg von Bündnis Deutschland, sagte: „Es ist wichtig für die Zukunft unseres Landes, dass sich auch bekannte Persönlichkeiten für eine bürgerlich, freiheitlich und konservative Politik in Deutschland einsetzen und sich der Sorgen und Nöte der Mehrheit unserer Bürger annehmen.“

Das Bündnis Deutschland wurde im November 2022 gegründet und gilt als liberal-konservativ. Bundesvorsitzender ist der frühere Freie-Wähler-Politiker Steffen Große. Kritiker bemängeln Berührungspunkte zur AfD. Durch Übertritte von früheren AfD-Abgeordneten ist das Bündnis Deutschland im EU-Parlament vertreten sowie in den Landtagen in Hessen und Sachsen.