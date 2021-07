Maria Klinger hält den Spielcontroller in der rechten Hand. Sie spannt den Arm an und schwingt das Spielgerät vehement nach vorne – der Stuhl der 91-Jährigen wippt in ihrer Bewegung mit. Ein Lächeln ziert ihr Gesicht, als sieben der zehn virtuellen Pins in der Beamer-Projektion fallen.

Einen Versuch hat sie noch, dann ist Erwin Beigel dran. Der 86-Jährige hat in der letzten Runde beinahe einen Strike gelandet. Jetzt will er es seinen Mitspielern vor der Spielkonsole nochmal zeigen, wie man die Kugel richtig wirft. Zumindest im digitalen Spiel.

Virtuelles Kegeln ist beliebt