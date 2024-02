Der Mann wird verdächtigt, eine 45-jährige Frau in einem Wohnhaus in Waghäusel-Wiesental bei einem Messerangriff schwer verletzt zu haben. Das Opfer war laut Polizei wohl nur zu Besuch in der Wohnung.

Nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in Waghäusel-Wiesental hat die Polizei am Mittwochnachmittag einen 52-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit.

Der Mann wird laut Mitteilung am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Mann soll Frau in Wiesental mit Messer in Rücken gestochen haben

Er soll am Mittwoch gegen 16 Uhr in einer Wohnung in der Bahnhofstraße einer 45-jährigen Frau mit einem Messer einen Stich in den Rücken versetzt haben. Hierbei soll der Mann tödliche Verletzungsfolgen laut Mitteilung zumindest billigend in Kauf genommen haben.

Das Opfer kam mit einem Rettungshubschrauber und anfänglich lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die hinzugerufene Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurz darauf am Tatort widerstandslos fest.

Um die Frau aus der Wohnung zu bergen, war die Feuerwehr eingesetzt. Die Bahnhofstraße war zwischen Bolandenstraße und Schanzenstraße kurzzeitig gesperrt.

Die Frau war offenbar nur zu Besuch in der Wohnung, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen – auch zu den Hintergründen der Tat – dauern an. Hinweise auf eine Gefährdung Unbeteiligter lagen laut Polizei und Staatsanwaltschaft zu keinem Zeitpunkt vor.