Live-Ticker

Wer wird Oberbürgermeister? Waghäusel hat am Sonntag die Wahl

In Waghäusel fällt die Entscheidung: Wer von drei Bewerbern erobert den Chefsessel des Oberbürgermeisters. Zwei Männer und eine Frau treten beim zweiten Wahlgang am Sonntag an.