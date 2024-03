Warum am Bruchsaler Paulusheim am Montag alles voller Polizei war

Etliche Streifenwagen und vermummte Polizeibeamte auf dem Schulhof: Was war da los am Bruchsaler Gymnasium Paulusheim?

Mancher Anwohner dürfte am Montagvormittag in Bruchsal einen Schock bekommen haben: Auf dem Schulhof des Gymnasiums St. Paulusheim ist alles voller Polizei.

Vor der Schule stehen etliche Einsatzfahrzeuge. Vermummte Polizeibeamte mit Helmen und Schutzwesten stürmen über das Gelände. Was ist da los?

Ein Polizist gibt den Passanten gegenüber Entwarnung: „Alles gut. Ist nur eine Übung.“ Ein Polizeisprecher bestätigt das auf Anfrage dieser Redaktion.

Polizei trainiert Bedrohungslage am Bruchsaler Paulusheim

Die Polizei trainiert am Paulusheim an diesem Montagvormittag den Einsatz bei einer Bedrohungslage. Solche Übungen fänden immer mal wieder in der Region statt, mal in der Stadt, mal im ländlichen Raum.

Die Osterferien seien dafür ein geeigneter Zeitpunkt, weil die Schulen geschlossen und keine Schüler da sind. Warum ist die Wahl gerade auf die katholische Privatschule, das Bruchsaler Paulusheim, gefallen?

„Die Polizisten sollen verschiedene Örtlichkeiten kennenlernen“, erklärt der Sprecher. Die Beamten kommen alle aus dem Polizeipräsidium Karlsruhe.

Vom Sondereinsatzkommando (SEK) ist niemand dabei, auch wenn einige mit ihrer Ausrüstung so aussehen. „Das ist die Zusatzausstattung, die die Polizisten bei Bedrohungslagen tragen“, erklärt der Sprecher. Dabei handelt es sich um Helme und ballistische Schusswesten.

Großübung der Polizei in Bruchsal war nicht angekündigt

Angekündigt war die Übung am Paulusheim nicht. Nur die Verantwortlichen der Schule wussten Bescheid. Die Polizei kündigt solche Übungen nach eigenen Angaben in der Regel nur dann an, wenn ein Hubschrauber zum Einsatz kommt, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern.