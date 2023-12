Punktgleiches Duo an der Spitze

Fußball-Kreisklasse A Bruchsal: Enges Rennen bis zum Ende

In der Kreisklasse A Bruchsal geben derzeit der FC Untergrombach und der TSV Stettfeld den Ton an. Östringen II befindet sich in Lauerstellung. Im Kampf um den Klassenverbleib muss die halbe Liga bangen.