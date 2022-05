Was sich in diesem Jahr beim Obergrombacher Burgfest ändert

Als größte Veränderung wird es den Zusammenschluss aus DRK-Ortsverein und Freiwilliger Feuerwehr Obergrombach geben. In unserem Blaulicht-Eck vor dem Feuerwehrhaus werden wir mit vereinten Kräften ein neues Angebot stemmen können. Aber auch bei den anderen Vereinen werden sich neben neuem Essensangebot auch kleinere räumliche Veränderungen ergeben. Gerade in diesen Zeiten sind wir froh, unser Fest auf die Beine stellen zu können. Zum Schutz unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den Vereinen aber auch unserer Gäste werden wir die dann geltenden Corona-Verordnungen entsprechend auch kurzfristig berücksichtigen.