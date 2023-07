Welt-Gymnaestrada: Obergrombacher turnen für Deutschland

Die „Flying Grufties“ des TV Obergrombach wurden nominiert, den Deutschen Turner-Bund bei der Welt-Gymnaestrada in Amsterdam zu repräsentieren. Die Vorfreude bei den Turnern ist groß.

Die Ehre für die Turner des TV Obergrombach (TVO) könnte größer kaum sein. Nominiert von einer Expertenkommission des Deutschen Turner-Bundes dürfen die „Flying Grufties“ des TVO den weltweit größten Turnverband beim Deutschen Abend in Amsterdam repräsentieren.

Mehr als 20.000 Turner aus über 50 Nationen kommen zur Welt-Gymnaestrada in Amsterdam

Anlass ist die 17. Welt-Gymnaestrada, die vom 30. Juli bis zum 5. August mehr als 20.000 Turnerinnen und Turner aus über 50 Nationen in die niederländische Hauptstadt locken wird.

Diese größte wettkampffreie Sportveranstaltung – frei übersetzt mit „Gymnastik auf der Straße“ – wird eine Woche lang auf vielen kleinen Bühnen in der Amsterdamer Innenstadt und in der Messe ein buntes Kaleidoskop aus Turnen und Tanz, Gymnastik und Show sowie internationalen Begegnungen bieten.

Der Deutsche Abend mit den Obergrombacher Turnern findet am 1. August statt

Höhepunkte sind die Länderabende in einer zur Arena mit 4.400 Sitzplätzen umgebauten Halle des Messe- und Kongresszentrums RAI. Dort wird am 1. August auch der Deutsche Abend mit den „Flying Grufties“ des TV Obergrombach stattfinden.

Unter den Besuchern wird auch eine dreiköpfige Frauengruppe des TV Heidelsheim sein, die schon seit Jahrzehnten ständiger Gast bei den Welt-Gymnaestraden ist. Früher waren die Heidelsheimer Turnfrauen unter der Federführung von Edith und Kurt Kuhn bei den Großraumvorführungen selbst aktiv.

Aufmerksam auf die „Flying Grufties“ wurde Deutschlands zweitgrößter Fachverband 2017 bei ihrem Auftritt anlässlich des Deutschen Turntags im Bruchsaler Bürgerzentrum. Mit einer Wildcard wurden sie 2019 zur Welt-Gymnaestrada nach Dornbirn eingeladen.

Die 28 Turner des TV Obergrombach sind zwischen 18 und 65 Jahre alt

Die 28 Turner des TV Obergrombach im Alter zwischen 18 und 65 Jahren werden Ende Juli mit mehreren Autos nach Amsterdam fahren. Bis dahin gilt es fleißig in der vereinseigenen Turnhalle zu üben. „Dadurch leidet nach dem Abstieg aus der Verbandsliga natürlich das Wettkampftraining“, bedauert Obergrombachs Turn-Abteilungsleiter Jörg Stich.

Dennoch ist die Vorfreude auf die Teilnahme an der Welt-Gymnaestrada in Amsterdam riesengroß. Eine gemeinsame Probe aller Mitwirkenden des Deutschen Galaabends mit dem Titel „Gymphony“ wird vom 7. bis 9. Juli in Schweinfurt stattfinden. Mit dabei sind aus Baden auch die Rope-Skipper der Turnerschaft Ottersweier.

„Die Teilnahme an der Welt-Gymnaestrada ist keineswegs eine preiswerte Angelegenheit“, bestätigt Obergrombachs Sportvorstand Jochen Becker. Die Festkarte kostet pro Teilnehmer 480 Euro und beinhaltet neben dem öffentlichen Nahverkehr in Amsterdam auch den Eintritt in die Messe sowie eine hochwertige Ausstattung mit dem Bundesadler auf T-Shirt und Freizeitanzug.

Für die Übernachtung in einer Schule oder Halle werden inklusive Frühstück nochmals 220 Euro berechnet. Dankbar sind die Teilnehmenden über einen Zuschuss des Kraichturngaus Bruchsal. Entschädigt werden die 28 Männer des TV Obergrombach und drei Frauen des TV Heidelsheim durch ein herausragendes Erlebnis bei der 17. Welt-Gymnaestrada in Amsterdam.