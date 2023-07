Riege der KR Karlsruhe erwischt einen gebrauchten Tag

Einen völlig gebrauchten Tag hat die Riege der Kunstturn-Region Karlsruhe (KRK) am zweiten Bundesliga-Wettkampftag erwischt. Beim Überraschungssieg der Kölnerinnen lief beim personell stark geschwächten Team von Cheftrainerin Tatjana Bachmayer fast nichts zusammen. „Es ging ganz schön viel schief“, bilanzierte Bachmayer nach dem turbulenten Wettkampf am Samstag in Kirchheim.

Am Ende landete die KRK auf Platz sechs, nur die beiden Aufsteiger TSV Berkheim und die TuG Leipzig reihten sich noch hinter den Karlsruherinnen ein. Im Gesamtranking belegt die KRK Platz vier, Titelverteidiger Stuttgart führt das Feld ungeachtet der Tages-Niederlage an. Weiter geht es in der Deutschen Turn-Liga am 14. Oktober.

KRK-Athletin Pfeil stürzt beim Einturnen

Schlecht los ging es für die KRK schon beim Einturnen, als Amelie Pfeil am Boden ein Doppelsalto missglückte. Für die 16-Jährige war der Wettkampf vorbei, bevor er richtig startete. Immerhin gab es nach einem Besuch in der Notaufnahme Entwarnung: Pfeil hatte sich bei dem Sturz nichts gebrochen.

Weil außer der verletzten Chiara Moiszi (15) und Maellys Alferi, die zeitgleich bei einem Juniorinnen-Länderkampf im Einsatz war, nun auch noch Pfeil ausfiel, mussten die „Turnküken“ Luisa Groeschl (12) und Loane Thume an allen vier Geräten ran. Groeschl sprang am Boden ein, ohne sich dafür einturnen zu können.

Auch EM-Teilnehmerin König erwischt keinen guten Tag

Nur der 13 Jahre alten Thume gelang ein fehlerfreier Wettkampf, „alle anderen hatten zu kämpfen“, stellte Bachmayer fest. Auch EM-Teilnehmerin Anna-Lena König. „Es war nicht ihr Tag“, resümierte Bachmayer. Kommendes Wochenende startet König bei den „Finals“ in Düsseldorf. „Ich hoffe, dass es dan besser läuft“, sagte die KRK-Trainerin.

Auch keine große Hilfe waren an diesem Tage die beiden Juniorinnen Sofia Brocchi und Naomi Pazon vom italienischen Partnerverein, die direkt im Anschluss wieder zum Flughafen mussten und ohne die nötige Ruhe an ihre jeweils zwei Geräte gegangen waren.

Kölner Team sorgt für die große Überraschung

Für die große Überraschung sorgte das Team des Turnzentrum Kölns um Nationalturnerin Sarah Voss, das in Kirchheim Seriensieger Stuttgart schlug. Auch der TSV Tittmoning-Chemnitz landete vor den Schwäbinnen, die allerdings wegen des Länderkampfes auf ihre drei besten Juniorinnen verzichten mussten. Für Stuttgart war es in zehn Jahren erst die fünfte Pleite an einem Bundesliga-Wettkampftag. Unter anderem war das Kunststück 2013 und 2016 auch mal der KRK gelungen.

Und eine positive Nachricht gab es dann doch auch noch für Bachmayer: Beim Länderkampf in Frankreich siegte Maellys Alferi mit dem deutschen Team vor den Gastgeberinnen und den Mannschaften aus der Schweiz und Großbritannien. Alferi war zudem zweitbeste Deutsche am Sprung und Boden.