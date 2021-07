Wie bringt man den viel gefragten Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble dazu, in einer Schule in Bruchsal aufzutreten? Ganz einfach, man schreibt ihm einen Brief. So hat es jedenfalls der Schulleiter des Bruchsaler Gymnasiums St. Paulusheim gemacht. Eigentlich sollte Schäuble als Zeitzeuge zu 30 Jahre Wiedervereinigung sprechen, immerhin hat er die Einigungsverträge mit ausgehandelt. „Sicher der Höhepunkt meiner Karriere“, wie Schäuble am Donnerstag bekundete. Corona allerdings ließ den Termin platzen. Umso mehr freute sich Zepp, dass der zweithöchste Repräsentant der Bundesrepublik doch noch kam. „Das ist eine Sternstunde für unsere Schule“, befand Zepp. cz