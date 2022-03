Die zehnte Woche im „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“-Camp startet mit den Top zehn. Die Kandidaten müssen sich erneut im Duell-Modus gegeneinander behaupten.

Da es für die Verbliebenen bald nach Hause geht, steht vor allem ein Thema im Vordergrund: Disziplin. Die Kandidaten sollen lernen, wie sie den Sport im Alltag integrieren können und gleichzeitig beweisen, wer der stärkere Gegner ist.

Passend zum Thema Disziplin hat Camp-Chefin Christine Theiss einen weiteren Gast-Coach eingeladen: Olympiasieger Fabian Hambüchen. In einem gemeinsamen Coaching möchte er den Teilnehmern alles über Disziplin beibringen und sie gleichzeitig aus der Reserve locken.

Yasemin Ameti aus Bruchsal stellt das neue Wochenmotto ganz besonders vor Herausforderungen, da sie sich oftmals zu leicht ablenken lässt und es ihr schwerfällt, sich auf ihr Durchhaltevermögen und ihren Kampfgeist zu fokussieren.

Auch beim Training mit den Trainern Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa funktioniert es häufig nur mit dem Druck von außen, da Ameti zum Aufgeben neigt und ihr Können unterschätzt.

Auch die Challenge erfordert ein Höchstmaß an Fokus und Disziplin. Die Kandidaten müssen am Strand ein lebensgroßes Bild des Duellpartners einmauern. Dafür müssen sie 60-mal zu einem Haufen Backsteine laufen und diese vor dem Bild aufstapeln.

Wer das zuerst schafft, hat die Challenge gewonnen und darf sein eigenes Konterfei von den aufgestapelten Backsteinen des Gegners befreien.

In dieser Situation überrascht die Bruchsalerin ihren Trainer Ramin Abtin und auch Gastcouch Fabian Hambüchen positiv mit ihrem Kampfgeist und ihrer Ausdauer. Sie ist komplett fokussiert und mobilisiert ihre letzten Kraftreserven beim Kampf um den Sieg.

Dennoch ist ihr Duell-Gegner Fabian Galle ein starker Widersacher, der ebenso verbissen um den Sieg kämpft. Trotzdem reicht es nicht für ihn und die 30-Jährige gewinnt auch die zweite Challenge im Duell-Modus inklusive sensationellem 600 Gramm Gewichtsbonus. Sie ist sehr stolz auf sich und auch Galle freut sich für Ameti.

Und wie sieht es auf der Waage aus? Wohingegen Galle 4,8 Kilo abgenommen hat, verlor Ameti nur ein Kilo. Zusammen mit ihrem Gewichtsbonus von 600 Gramm verzeichnet sie eine Gewichtsabnahme von 1,6 Kilo.

Damit reicht es für sie zum Weiterkommen in die letzte Camp-Woche auf der griechischen Insel Naxos. Francesca und Sven müssen die Insel verlassen.

Wie geht es weiter?

Und das erwartet Yasemin in der elften Woche auf Naxos am 13. März, um 17.30 Uhr in SAT.1. Die letzte Woche im „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“-Camp bricht an und die Kandidaten kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Alles steht unter dem Motto „Erfolge“. Welche sportlichen Meilensteine haben die Kandidaten bereits erreicht? Dieser Frage wollen die Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa in einer etwas anderen Sporteinheit auf den Grund gehen. Beim entscheidenden letzten Wiegen ist die Anspannung groß. Wer auf der Waage bestehen wird, zieht in das Halbfinale ein und ist auch beim Umstyling dabei.