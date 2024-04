Zauberwaldwichtel sind bald in den Bruchsaler Wäldern unterwegs

Ein neuer Kindergarten geht in Bruchsal an den Start. Was Eltern über das waldpädagogische Angebot wissen müssen.

Seit Februar sind in den Bruchsaler Wäldern ganz offiziell Zauberwaldwichtel unterwegs. Die Eröffnung für die zweite Gruppe des Wald- und Naturkindergartens wird am kommenden Freitag gefeiert.

Im neuen Bruchsaler Waldkinderkarten gibt es noch freie Plätze

Noch gibt es einige freie Plätze. Die Redaktion gibt einen Überblick über diese besondere Kindergartenform.

Wie sieht der Tag eines Zauberwaldwichtels aus?

Morgens treffen sich die Kinder am Fanfarenheim und wandern von dort zum Morgenkreis-Platz auf die Wiese. Dort steht bereits ein geräumiges Tipi. Nach der Begrüßungsrunde geht es zu einem der Waldplätze, die sich die Kinder mit Waldmobiliar eingerichtet haben. Dort wird gespielt, erkundet und gevespert. Je nach Witterung direkt im Wald oder im Tipi. An ganz stürmischen Tagen bleiben die Kinder im Fanfarenheim. Einmal in der Woche sind die Ziegen Toffee und Schoko und ihre Besitzerin mit den Zauberwaldwichteln unterwegs.

Was bietet Waldpädagogik?

Durch den täglichen Aufenthalt im Wald und den Kontakt mit der Natur lernen die Kinder die Vielfalt der Natur im Wechsel des Jahreslaufs kennen. Die Kinder sammeln verschiedenste Erfahrungen, müssen sich immer wieder auf veränderte Gegebenheiten einstellen. Diese Primärerfahrungen mit den Elementen der Natur und des Waldes fördern Bewegungs- und Sprachfähigkeiten, schärfen die Sinne, lassen Raum für Kreativität und Fantasie. Nicht zuletzt wird der verantwortungsbewusste Umgang mit der Natur zur Selbstverständlichkeit.

Welche Waldkindergarten-Gruppen gibt es?

Der Verein Wald- und Naturkindergarten Bruchsal betreut mit je drei Fachkräften zwei Gruppen an zwei unterschiedlichen Standorten mit maximal 20 Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Die Betreuungszeiten orientieren sich an den verlängerten Öffnungszeiten und gehen von 8 bis 14 Uhr. Zum Sammeln und Abholen treffen sich die Eichelbergzwerge am Waldrand oberhalb des Naturfreundehauses. Für die Zauberwaldwichtel ist der Treffpunkt am Fanfarenheim Bruchsal.

Was kostet ein Platz im Waldkindergarten?

Der Elternbeitrag richtet sich nach den für Bruchsal üblichen Berechnungen und beträgt 178 Euro für das erste Kind und 133 Euro für das zweite Kind. Der August ist beitragsfrei.

Wie sind Zauberwaldwichtel ausgestattet?

Die Gruppe ist bei jedem Wetter unterwegs. Ausnahme sind nur extreme Wetterlagen wie etwa Sturmwarnung. Schnee und Regen sind kein Hinderungsgrund. Deshalb brauchen die Kinder angemessene Kleidung wie Buddelhose, feste Schuhe, Gummistiefel, Regenjacke und eine geeignete Kopfbedeckung. Das Team des Waldkindergartens empfiehlt, die Kinder nach dem Zwiebelprinzip anzuziehen. Auch im Frühling und Sommer sind lange Hosen und Oberteile für einen besseren Zeckenschutz angebracht. Im Rucksack hat jedes Kind ein gesundes Vesper sowie eine verschließbare Getränkeflasche.

Was passiert im Notfall?

Die Pädagogen haben ein Erste-Hilfe-Set und ein Nofallhandy dabei. Sie sind in Erster Hilfe ausgebildet. Die Pädagogen dürfen Zecken entsprechend der gesetzlichen Vorgabe zur Ersten Hilfe entfernen. Die Eltern werden darüber informiert. Die Kinder sind über den Verein unfallversichert.

Wer sind die Betreuerinnen der Zauberwaldwichtel?

Die Erzieherinnen heißen Juliane Brandt, Natalie Bonnet und Simone Richter und haben ganz unterschiedliche pädagogische Ausbildungen und Qualifikationen, Interessen und Fähigkeiten. Marie Korn, eine erfahrene Übungsleiterin, begleitet die Gruppe im Rahmen eines Berufsorientierungspraktikums an fünf Tagen die Woche.

Am Freitag wird Eröffnung gefeiert?

„Ja, am Freitag, 19. April, feiern wird ab 15 Uhr die Eröffnung des Waldkindergartens Zauberwaldwichtel mit den Kindergartenkindern und ihren Familien, dem pädagogischen Team und dem Verein“, sagt Eva Böker vom Verein Wald- und Naturkindergarten Bruchsal. „Neben einem Sektempfang gibt es ein Fingerfood-Buffet, Stockbrot backen am Lagerfeuer sowie eine Besichtigung des Tipis und der Waldplätze“. Am Fanfarenheim gibt es Parkplätze, der Weg von dort zum Tipi ist ausgeschildert.