Germersheim ist bequem mit der Stadtbahn S33 aus Richtung Bruchsal oder aus Richtung Karlsruhe kommend mit der S51 und S52 zu erreichen.

Autofahrern, die auf der B35 aus Richtung Bruchsal oder auf der B9 aus Richtung Karlsruhe kommen, stehen kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung, so Messplatz/Wredestadion, Südpfalz-Kaserne und Industriegebiet. Zwischen den einzelnen Aktivitäten und an den außerhalb liegenden Parkplätzen besteht ein unregelmäßiger Pendelverkehr mit dem „Schoppen-Bähnle“ am Samstag und Sonntag.