Wegen des starken Regens: In Achern tritt die Acher über

Wegen des starken Regens tritt an mehreren Stellen in Achern die Acher über. Derzeit sind Hilfsorganisationen im Einsatz, um diese Überspülungen aufzuhalten, wie das Büro des Oberbürgermeisters am Dienstag per Pressemeldung mitteilte.

So werde an manchen Stellen versucht, dem steigenden Pegel mit dem massiven Einsatz von Sandsäcken entgegenzutreten. Aktuell sei an Acher und Rench mit weiteren Überflutungen ist zu rechnen. So gibt es laut dem Büro des Oberbürgermeisters Überspülungen des Acherdamms im Stadtteil Gamshurst, zudem ist bei der Industriestraße mit erheblichen Überflutungen zu rechnen.

In Gamshurst ist auch mit Wassereintritt in Kellern zu rechnen

In diesem Bereich in Gamshurst sei auch mit Wassereintritt in den Kellern zu rechnen. Die Hausbewohner werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Die Bürger werden laut Mitteilung aufgefordert, sich von Fließgewässern fern zu halten.

Im Feuerwehrhaus in Achern tagt der Krisenstab unter Leitung von Oberbürgermeister Klaus Muttach, um die Einsätze zu koordinieren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr seien an allen wichtigen Punkten präsent.

Pegelstände von Acher und Rench steigen um ein Vielfaches

Laut der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) hat die Acher bei Kappelrodeck derzeit einen Pegelstand von 2,49 Metern. Vor rund 24 Stunden (Stand 14.50 Uhr) lag dieser noch bei knapp 61 Zentimetern.

Die Rench bei Oberkirch hat derzeit zur Stunde einen Pegelstand von 1,84 Metern, Vor rund 24 Stunden (Stand 14.50 Uhr) lag dieser noch bei knapp 38 Zentimetern.

