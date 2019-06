Sonnenplatz in Baden-Baden: Großeinsatz der Feuerwehr

Anzeige

Am frühen Samstagmorgen ist am Sonnenplatz in der Baden-Badener Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Sieben Personen konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten.

Der Brand im Dachstuhl eines mehrgeschossigen Wohn- und Bürogebäudes war laut Polizei im obersten Stockwerk entstanden, in dem sich ein Bürokomplex befindet. Die Feuerwehren aus Baden-Baden und umliegenden Gemeinden sind seit dem frühen Morgen im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Arbeiten aus der Luft mit einer Wärmebildkamera, da immer wieder Glutnester auflodern.

Brandursache unklar

Der Einsatzort wurde großräumig abgesperrt. Über die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens lassen sich noch keine Aussagen treffen. Personen wurden nicht verletzt, die Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht.

Die Polizei hat um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz zu dem Vorfall geladen, bnn.de wird an dieser Stelle weiter berichten.

ots/ BNN