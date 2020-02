A5-Anschlussstelle bei Kronau ab Montag gesperrt

Anzeige

Die Bauarbeiten an der A5 gehen ab Montag in die nächste Runde. In Südrichtung von Frankfurt nach Basel müssen sich Pendler ab Montag auf Störungen einstellen. Seit September 2019 dauern die Bauarbeiten bereits an.

Die Anschlussstelle Kronau in Fahrtrichtung Karlsruhe wird ab Montag, 17. Februar, bis voraussichtlich Ende Mai 2020 gesperrt. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Auf- und Abfahrten von oder nach Kronau seien weiterhin an der Anschlussstelle Bruchsal möglich.

Eine Umleitung in Richtung Anschlussstelle Bruchsal ist westlich der A5 über die B36 und B35, oder ab Waghäusel über die Ortsumfahrung und anschließend über die B36 und B35 vorgesehen. Östlich der A5 ist eine Umleitung in Richtung Kronau über die K3575 und B35a eingerichtet.

Über die L555 kann Kronau weiterhin über Waghäusel erreicht werden.

Bauarbeiten dauern bis Mitte 2021 an

Die Sanierung der A5 wird Pendler noch einige Zeit beschäftigen. Bis Mitte 2021 dauern die Arbeiten zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Bruchsal an.

BNN