A5: Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach ist ab 15. September gesperrt

Die A5-Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach ist vom 15. bis 17. September in Richtung Basel gesperrt. Grund sind Bauarbeiten.

In Richtung Basel

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest erneuert ab Freitag, 15. September, um 20 Uhr bis Sonntag, 17. September, etwa 12 Uhr, den Fahrbahnbelag der Auffahrt zur A5 in Fahrtrichtung Basel. Das teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest am Donnerstag in einem Presseschreiben mit.

Infolgedessen ist im genannten Zeitraum die Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach in Richtung Basel für Autofahrer gesperrt. Die Auffahrt zur A5 erfolge mittels ausgeschilderter Umleitung über die Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Karlsruhe-Mitte, heißt es weiter.

A5: Autofahrer sollen Umleitungen der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach folgen

Um die Belastungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten und unnötige Rückstaus auf „Schleichwegen“ zu verhindern, appelliert die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest unbedingt der Umleitung zu folgen und Navigationssysteme auszuschalten.