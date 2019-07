Ertrunkener Student im Epplesee wohl schon länger tot

Anzeige

Der 25-Jährige, der am Sonntag tot in Richtung Ufer des Epple-Badesees in Rheinstetten trieb, starb laut Polizei wohl schon am Mittwoch. Der Karlsruher Austauschstudent aus Bangladesch sei mit Kommilitonen am See gewesen.

Dass er spurlos verschwand, habe niemand mitbekommen. Eine Obduktion werde es nicht geben, Fremdverschulden könne man ausschließen. Man gehe von einem „tragischen Badeunfall“ aus.

Badegäste hatten die Leiche am Sonntagmittag in Ufernähe im Wasser entdeckt. Die Polizei war bereits kurz nach dem Fund davon ausgegangen, dass sie bereits mehrere Tage dort lag. Der Epplesee in Rheinstetten ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt vor allem junger Leute.