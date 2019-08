Straßen bei Ettlingen nach Unwetter noch immer gesperrt

Anzeige

Schwere Unwetter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Einsatzkräfte in der Region auf Trab gehalten. Im Landkreis Karlsruhe erwischte es Ettlingen am schwersten.

Wie die Polizei berichtet, seien Bäume und Äste auf die Straßen gefallen, sodass die L607 und die L608 bei Ettlingen in der Nacht gesperrt werden mussten. Noch immer sind beide Straßen nicht befahrbar, da dort erst die Aufräumarbeiten über die Bühne gehen müssen. Auch die B3 zwischen Malsch-Neumalsch und Ettlingen-Bruchhausen ist in beide Richtungen gesperrt.

Zahlreiche Menschen haben den BNN per Mail oder über Facebook von den Unwettern berichtet. So seien in Ettlingen-Bruchhausen alleine an der Hauptstraße etliche Bäume entwurzelt, Bürger hätten diese mit Sägen entfernt, Keller seien unter Wasser gestanden, so eine Leserin. Ein andere Leser schreibt, dass ebenfalls in Bruchhausen beinahe ein Baum im Netto-Supermarkt eingeschlagen sei. Einen Kamin habe es von einem Dach geweht. In Malsch sei man zweieinhalb Stunden ohne Strom gewesen, in Rheinmünster hingegen seien nur ein paar Tropfen vom Himmel gekommen, so zwei Facebook-Nutzer.

Volle Keller im Enzkreis

Insgesamt spricht die Polizei in Karlsruhe von rund 70 Einsätzen in ihrem Gebiet. Neben Ettlingen habe es auch Pforzheim und den westlichen Enzkreis ziemlich erwischt. Verletzte habe es keine gegeben. Nach Informationen eines BNN-Mitarbeiters standen in Keltern-Dietlingen und -Ellmendingen im Enzkreis 35 Keller und Garagen voll Wasser. Auch die Volksbank-Filiale in Ellmendingen habe es erwischt. Nach Angaben des Kommandanten der Feuerwehr Keltern sei das Unwetter aber nicht so schlimm gewesen wie jenes vor rund sechs Wochen.

„Normales Unwetter“ im Gebiet der Polizei Offenburg

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg spricht von zahlreichen Einsätzen, vor allem im Bereich Rastatt. Umgestürzte Bäume und volle Keller sowie ein kurzzeitiger Stromausfall – insgesamt sei es dennoch ein „normales Unwetter“ gewesen, verletzt wurde niemand.

