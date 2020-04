Autokino Karlsruhe: Auf dem Messplatz werden bald Filme gezeigt

Anzeige

Popcorn knuspern im flauschigen Kinosessel – das geht aufgrund der Corona-Pandemie schon seit Wochen nicht mehr. Auf dem Messplatz soll es nun ab 22. April eine Alternative zu Netflix and Chill geben: Das Autokino Karlsruhe.

Die Idee, auf dem Messplatz ein Programm anzubieten, stellte das Kammertheater Karlsruhe bereits Anfang April vor. Die Theatervorstellungen mussten Corona-bedingt gecancelt werden. Kammertheater-Geschäftsführer Bernd Gnann beantragte daher, auf dem Messplatz einen mobilen Theaterbetrieb im Stil eines Autokinos einzurichten. Nun soll es also doch ein „richtiges“ Autokino werden. Und mit jeder Eintrittskarte, so Gnann, wird das Kammertheater unterstützt.

Gepostet von Kammertheater Karlsruhe am Mittwoch, 15. April 2020

Autokino Karlsruhe feiert am 22. April Premiere

Noch hat auf dem Messplatz der Circus Flic Flac sein Lager aufgeschlagen. Am 22. April soll dort dann das Autokino Karlsruhe Premiere feiern, wie Gnann und der künstlerische Leiter des Theaters, Ingmar Otto, in einem Facebook-Video bekannt geben. „Das Programm wächst stündlich“, sagt Otto. Den Auftakt wird der Film „Die Känguru-Chroniken“ machen. Für das weitere Programm kündigt Otto die Filme „Joker“, „Nightlife“ und „Lindenberg! Mach dein Ding“ an.

Auch interessant: Kultur gegen Corona-Frust: Autokino in Bühl feiert Premiere

Auch „Der Junge muss an die frische Luft“ nach dem Buch von Hape Kerkeling, wird gezeigt. „Es darf nicht jeder Junge an die frische Luft – das ist gute am Autokino und letztlich die einzige Möglichkeit, virenfrei die Veranstaltung durchzuführen“, so Otto.

Virenfreies Filme schauen im eigenen Auto

Jeden Abend ab Sonnenuntergang können es sich die Besucher dann im eigenen Auto“sessel“ bequem machen. Aber maximal zu zweit, so die Veranstalter. Ebenfalls auf zwei Personen begrenzt sind die WC-Wagen. Das Auto darf übrigens nicht höher als 1,80 Meter sein. Sonst wird es nichts mit dem Kinobesuch. Die derzeit angekündigten Filme starten um 21 Uhr.

Der Ton zum Bild kommt aus dem Autoradio, unter der Frequenz UKW 91,2. Und noch einen Tipp haben die Veranstalter: Da es abends kalt werden kann, sollten Schlafsack, Decke und Kopfkissen im Auto nicht fehlen.

Snacks und Getränke müssen im Vorfeld bestellt werden. Und auch das Ticket muss vorher über die Website erworben werden. Eine Abendkasse gibt es nicht. Der Vorverkauf soll an diesem Donnerstag starten. Eigentlich um 11 Uhr – doch 40 Minuten später gibt es noch Probleme auf der Website. „Wir arbeiten auf Hochtouren“ steht da. Mit rund einer Stunde Verspätung geht der Vorverkauf dann online. Die Ticketpreise liegen bei zehn Euro pro Person, die im Fahrzeug sitzt.

Bei der Einfahrt ins Autokino Karlsruhe – Einlass ist ab 60 Minuten vor Filmbeginn – wird das Ticket dann bei geschlossenem Fenster gescannt, um so virenfreien Filmgenuss zu ermöglichen. „Kontaktlos gemeinsam soziale Kontakte und Kultur pflegen“, so Otto, das soll das Autokino Karlsruhe ermöglichen.

Mit dem Auto ist das Autokino Karlsruhe über den Ostring über die Straße Alter Schlachthof erreichbar.

Eine Zufahrt über die Durlacher Allee ist nicht möglich, diese dient zur Ausfahrt nach der Vorstellung.

Dieser Beitrag wurde aktualisiert.