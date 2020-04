Anzeige

Zwei Sekunden Sound, 20 Jahre Sampling-Streit. Und wieder kein Ende. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Donnerstag sein Urteil in der Sache „Kraftwerk“ gegen Moses Pelham abermals an das Berufungsgericht zurück verwiesen.

Damit bleibt ein 20-jähriger Rechtsstreit wegen einer zwei Sekunden langen Rhythmus-Sequenz weiter offen und damit etliche Fragen rings um das Sampling, einer beliebten Stilform des Hip-Hop und Rap. Das BGH habe keine Entscheidung fällen können in der Frage, ob es nach 2002 zur Vervielfältigung des Tonträgers durch die Beklagten gekommen sei. Seit 2002 ist nämlich das Urheberrecht in der Europäischen Union vereinheitlicht. Das bedeutet, es gibt in diesem Rechtsstreit eine Zeit, in der deutsches Recht gilt, und eine Zeit, in der EU-Recht angewendet werden muss.

Sampling-Streit hat massive Auswirkungen

Verletzt das Stilmittel des Samplings in der Musik die Rechte der Urheber? Diese Frage schreibt nicht nur Justizgeschichte. Sie hat auch massive Auswirkungen für das Musik-Business. Anlass des Rechtsstreits war ein damals in der elektronischen Musik bereits gängiger Coup des Komponisten Moses Pelham: Er hatte sich bei den Elektropop-Pionieren „Kraftwerk“ bedient.

Aus dem damals 20 Jahre alten Lied „Metall auf Metall“ extrahierte er eine Sequenz von zwei Sekunden und unterlegte diese in Dauerschleife dem für Sabrina Setlur komponierten Song „Nur mir“ (1997). Ohne die Zustimmung von Kraftwerk. Die Band klagte wegen Verletzung des Urheberrechts auf Unterlassung und Schadenersatz.

Kraftwerk – „Metall auf Metall“

Sabrina Setlur – „Nur mir“

Der Rechtsstreit hatte sich seit 1999 durch alle Instanzen hingezogen und beschäftigte auch das Bundesverfassungsgericht wie den Europäischen Gerichtshof.