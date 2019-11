DFB-Bundesgericht bleibt bei Einschätzung: KSC muss 3.000 Euro zahlen

Anzeige

Das Bundesgericht des Deutschen Fußballbundes blieb dabei: Der Karlsruher SC muss wegen des Pyro-Vorfalls am 3. November 2018 bei der Abschiedssause vom Wildpark nach der damaligen Drittligapartie gegen die Würzburger Kickers 3.000 Euro an die DFB-Kulturstiftung zahlen.

Mit großem Aufgebot war der KSC am Dienstagmittag in Frankfurt vertreten, um das argumentativ bei der Berufungsverhandlung zu verhindern. Der Präsident, der Geschäftsführer und auch der Vorsitzende des Fandachverbands des Fußball-Zweitligisten fanden sich vor dem DFB-Bundesgericht zur Berufungsverhandlung ein, darauf hoffend, dass die höchste Verbandsinstanz zu einem anderen Urteil kommen würde als das Sportgericht vor ihr am 8. August.

Bundesgericht bleibt bei Einschätzung

Das aber geschah nicht, denn das Bundesgericht folgte nur der erstinstanzlichen Einschätzung und bestätigte, dass der KSC eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zu zahlen hat. Nicht dafür, dass am 3. November 2018 ums Spielfeld des Wildparkstadions herum kontrolliert Pyro-Fackeln abgebrannt wurden. Das wäre nach Logik des DFB ein ungleich kostspieligeres Vergehen gewesen, hätte es dessen Kontrollausschuss als solches ahnden wollen.

Vielmehr bewerteten die Richter es als Kompetenzüberschreitung des Vereins, das Ende der unter DFB-Hoheit stehenden Veranstaltung – das damalige Drittligaspiel gegen die Würzburger Kickers – für beendet zu erklären und die Abschiedssause für den alten Wildpark unter organisatorischer Verantwortung der „Supporters“ anzupfeifen. Die Zuschauer, die mit Eintrittskarten für das Spiel Zutritt erlangt hatten, waren sitzen und stehen geblieben, um dem inszenierten Schauspiel beizuwohnen. Der DFB blieb also bei der Bewertung, dass sich der KSC die Folgeveranstaltung hätte genehmigen lassen müssen.

KSC-Präsident Wellenreuther ging es ums Prinzip

Natürlich war es KSC-Präsident Ingo Wellenreuther bei alldem nicht ums Geld, sondern ums Prinzip gegangen. Vor allem hatte er das Verhältnis zur organisierten Fanszene im Sinn, die durch die Hartnäckigkeit seines Vorstands das Gefühl bekam, dass sich der Club bis zum letzten Moment vor Gerichten auch für ihre Belange einsetzt.

„Als Supporters 1986 e.V. war es uns wichtig, dass sich der KSC nicht von Beginn an ergibt“, erklärten die Fans in einer Mitteilung am Dienstagnachmittag.