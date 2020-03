„Gemeinsam gegen den Virus“: KSC-Fans hängen Banner und Plakate in Karlsruhe auf

View this post on Instagram

Dankbarkeit. Wertschätzung. Respekt. Solidarität! … darauf kommt es an in dieser schwierigen Zeit! Die „Gegengerade Karlsruhe“ denkt an diejenigen, die immer – zurzeit allerdings ganz besonders – dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft nicht zum Erliegen kommt! Tolle Aktion! 👏🏻 Und an alle anderen: Momentan kommt es nicht darauf an was wir tun, sondern darauf was wir unterlassen! ————————————————— #gegengeradekarlsruhe #gegengerade #dankbarkeit #respekt #solidarität #wertschätzung #fuckcorona #stayathome #staythefuckhome #karlsruhersc #ksc #karlsruhe #1894 #76 #visitkarlsruhe #karlsruhecity #fächerstadt #zusammenhalt