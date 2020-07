Anzeige

Die U-Strab in Karlsruhe geht mindestens ein halbes Jahr später als geplant in Betrieb. Grund dafür ist ein Wasserschaden in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni, wie Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) an diesem Donnerstag bekanntgab.

Vor rund einer Woche waren etwa 200.000 Liter Wasser in die Untergrundstation Europaplatz, einen Tunnelabschnitt sowie Technikräume und Kabelschächte gelaufen.

Ursache für den Schaden ist wohl eine provisorische Bauwasserleitung, die gebrochen ist. Nach Angaben von Oberbürgermeister Mentrup handelt es sich um einen Versicherungsfall, der Schaden betrage mehrere Millionen Euro.

Neuer Starttermin für U-Strab in Karlsruhe ist Dezember 2021

Man müsse die beschädigten Teile bis zur endgültigen Inbetriebnahme sicherheitshalber austauschen, berichtete Frank Nenninger, Chef der städtischen Bauherrin Kasig.

Als neuen Starttermin nennt die Stadt Karlsruhe jetzt Dezember 2021.

Laut Kasig war die Leitung nachts auf der tiefsten Stationsebene unter dem „Euro“ geplatzt. Die Menge an Wasser entspreche ungefähr 1.300 Badewannenfüllungen.

Dieses Wasser schwappte nach Angaben der Kasig in das Gleisbett der Haltestelle Europaplatz und versickerte im Schotter. Auch im Unterbau der Tunnelröhre Richtung Station „Lammstraße“ wurde Feuchtigkeit festgestellt.

So sahen die Haltestellen der Karlsruher U-Strab bereits im September 2019 aus: