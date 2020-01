Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft im Karlsruher Mordprozess

Anzeige

Im Prozess um den tödlichen Schuss im Foxy Club im Karlsruher Stadtteil Oberreut am 20. Januar 2019 hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gegen den 54-jährigen Angeklagten beantragt. Nach sieben Verhandlungstagen sieht Staatsanwalt Jochen Bader den Mordvorwurf bestätigt. Dem widerspricht die Verteidigung. Einen Antrag stellte sie allerdings am Mittwochvormittag nicht. „Es geht nicht um Freispruch, sondern um ein gerechtes Urteil“, sagte Verteidiger Wolfgang Zeitler. Das Urteil werde bereits am frühen Nachmittag verkündet, so Leonhard Schmidt, der Vorsitzende Richter am Landgericht Karlsruhe.

„Der Fall ist so einfach wie er tragisch ist“, sagte Staatsanwalt Bader in seinem Plädoyer. Im Prozess habe sich der in der Anklageschrift nachgezeichnete Tatverlauf bis auf kleinere Abweichungen bestätigt, der Vorwurf des heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen bleibe bestehen.

Staatsanwalt sieht keine Anzeichen für Schuldunfähigkeit

Der Beschuldigte habe sein Opfer vorsätzlich und in Tötungsabsicht erschossen. Die Aussage des Angeklagten, er habe aus Angst und spontan geschossen, um das Opfer kampfunfähig zu machen, sei lediglich eine Schutzbehauptung, ist Staatsanwalt Bader überzeugt.

Trotz Alkohol- und Drogenkonsums sehe er nach dem Gutachten eines Sachverständigen keine Merkmale für eine Schuldunfähigkeit, sagte Bader. Es gebe keinen Automatismus „Drogen- und Alkoholsucht – Tat – Schuldunfähigkeit“, sondern es komme auf den symptomatischen Zusammenhang an. „Wenn etwas aussieht wie eine Hinrichtung und alle Beweismittel dafür sprechen, dann ist es eben eine.“

Verteidigung bestreitet Tötungsabsicht

Verteidiger Wolfgang Zeitler ging in seinem Plädoyer auf das Motiv und die Tötungsabsicht seines Mandanten ein. Am objektiven Ablauf gebe es keine Zweifel, auch der Angeklagte habe die Tat eingeräumt, fasste er zusammen.

Zu der Bluttat sei es allerdings nicht aus Heimtücke, sondern aus panischer Angst und völlig ungeplant gekommen. Die Begegnung von Täter und Opfer sei „zufällig“ gewesen, die Schussabgabe „spontan“, führte Verteidiger Gottfried Reims aus. Dass der Schuss gezielt in Tötungsabsicht abgegeben wurde, spreche nur das Ergebnis.

Mehr zum Thema: Tödlichem Schuss ging Familienstreit voraus

Der Staatsanwalt habe von einem einfachen Fall gesprochen – das sehe er überhaupt nicht so, sagte Zeitler. „Um diese Tat zu beurteilen, muss man sich vom Akteninhalt lösen und die Eindrücke dieser Hauptverhandlung wirken lassen.“ Dann komme man zu dem Schluss, dass es sich nicht um einen Mord handle, so Zeitler. Die Beurteilung der Tat – beispielsweise als Körperverletzung mit Todesfolge – wolle er dem Gericht überlassen.

Angeklagter nutzt sein letztes Wort

Überraschend hat der Angeklagte sein Recht auf das letzte Wort für ein ausführliches Statement genutzt, das er nach eigenen Angaben nicht mit seinen Verteidigern abgesprochen hatte. Bisher hatte er im Prozess seine vier Anwälte sprechen lassen.

Der 54-Jährige schilderte seine Sicht auf den viele Jahre andauernden Streit zweier Sinti-Großfamilien, der Opfer und Täter angehören. Immer wieder sei er mit dem Tode bedroht worden. Aus Angst habe er zeitweise wochenlang das Haus nicht verlassen. Die Tat im Foxy Club sei „aus Todesangst“ geschehen, sagte er. Sie tue ihm unendlich leid.

Beweisantrag der Verteidigung abgelehnt

Zu Beginn des Verhandlungstages hatte die Schwurgerichtskammer um den Vorsitzenden Richter Leonhard Schmidt einen Beweisantrag der Verteidigung abgelehnt. Die wollte ein weiteres Sachverständigen-Gutachten zur Schuldfähigkeit einholen lassen, da aus ihrer Sicht der erste Gutachter die langjährige Sucht-Historie des Angeklagten nicht korrekt berücksichtigt habe.

Dem widersprach das Gericht. Der Sachverständige habe ein sehr ausführliches Gutachten abgeliefert, das dem Schwurgericht die Sachkunde zur rechtlichen Beurteilung liefere, so Richter Schmidt. Zudem habe sich der Gutachter lange den kritischen Fragen der Verteidigung gestellt.