Europa-Park erneut als bester Freizeitpark weltweit ausgezeichnet

Anzeige

Der Europa-Park in Rust ist erneut mit dem „Golden Ticket Award“ als „Bester Freizeitpark weltweit“ ausgezeichnet worden. Damit konnte Deutschlands größter Freizeitpark seinen Titel gegen Freizeitparks wie beispielsweise die der Disney-Gruppe verteidigen.

Der Preis der internationalen Fachzeitschrift „Amusement Today“ wurde im amerikanischen Freizeitpark „Silverwood“ in Athol, Idaho von Jürgen Mack, geschäftsführender Gesellschafter, und seiner Frau Mauritia entgegengenommen. Der Europa-Park erhält den Preis bereits zum sechsten Mal in Folge.

Mehr zum Thema: Europa-Park bereits 2018 als „Bester Freizeitpark weltweit“ ausgezeichnet

Hervorgehoben wurde von der Jury am Europa-Park diesmal die Vielzahl an hochwertigen Attraktionen. Die Mischung aus traditionellen Fahrgeschäften und digitalen Inhalten sowie das Showprogramm mit einer eigenen Musicalproduktion seinen für die Branche wegweisend, so die Jury.

Auch die Gastronomie, zu der unter anderem das 2-Sterne Restaurant „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“ gehört, das vielfältige Shopping-Angebot und das großzügige Hotel Resort hätten letztlich den Ausschlag für den Sieg gegeben, schreibt der Europa-Park in einer Pressemitteilung.

Jürgen Mack will Marktführer-Position festigen

Europa-Park Inhaber Jürgen Mack zeigte sich erfreut: „Wir sind stolz, dass wir uns als Familienunternehmen bereits zum sechsten Mal gegen Branchengrößen wie Disney durchsetzen konnten.“ Die generationsübergreifende Entwicklung des Europa-Park bis hin zur neuen Wasserwelt Rulantica sei einmalig in Europa, so Mack.

„Diesen Preis nehmen meine Frau und ich auch stellvertretend für unsere Familie sowie die 4.250 Mitarbeiter des Europa-Park entgegen. Wir festigen damit unsere Position als Marktführer der deutschen Freizeitparks.“

PR/BNN