Geschäftsführer Herke betont, dass das KMB sowieso jährlich durch die „natürliche Fluktuation“ mit Renten und Weggängen 100 bis 120 Stellen neu besetzen müsse. Hier böten sich also Möglichkeiten, bestimmte Stellen nicht wieder zu besetzen – wenn dies auch unter medizinischen Gesichtspunkten funktioniert. Außerdem wird die neue Struktur, egal ob an zwei Standorten oder nur einem Standort, ja erst in frühestens acht Jahren greifen. Es bleibt also Zeit, die Personal-Strukturen mittelfristig an die neuen Strukturen anzupassen. „Wir werden den Zeitraum dazu nutzen, die Mitarbeiterzahl entsprechend dahin zu entwickeln, damit wir auch wirklich allen Mitarbeitern, wenn der Neubau bezogen wird, auch einen Arbeitsplatz anbieten können“, sagt Herke. Der Medizinische Geschäftsführer Thomas Iber betont außerdem, dass der Fachkräftemangel es bereits jetzt schwer mache, alle Stellen zu besetzen. Es werde daher vielmehr die Not gelindert, neues Fachpersonal für jene zu finden, die sowieso gehen.