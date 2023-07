Spannende Einblicke boten die BNN/BT-Talks beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden. Unter die Zuhörer mischte sich am Samstag auch ein echter Promi.

Auch in diesem Jahr bieten die Gesprächsrunden des Badischen Tagblatts, das nach der Fusion unter dem Dach der Badischen Neuesten Nachrichten erscheint, für die Besucher des Internationalen Oldtimer-Meetings in Baden-Baden wieder viele interessante Einblicke. Das lockte am Samstag zahlreiche Zuhörer vor die Trinkhalle, unter ihnen auch Porsche-Fan Mike Singer.

Der Popsänger und Songwriter wurde bekannt durch seine Teilnahme an der Fernsehshow „The Voice Kids“. Inzwischen gehen vier Nummer-eins-Alben in den deutschen Albumcharts auf sein Konto, auf Instagram hat Singer 1,5 Millionen Abonnenten.

Beim Oldtimer-Meeting reihte sich der sympathische Sänger und Internet-Star ganz unauffällig in die Zuschauerränge der BNN/BT-Talkrunde. Das Thema interessierte Mike Singer ganz besonders: Moderator Moritz Hirn hatte in der Runde am frühen Samstagabend Christian Schuder und Daniel Mink vom Porsche-Zentrum Baden-Baden als Gesprächspartner zu Gast.

Singer ist mit den beiden bestens bekannt: Er ist Markenbotschafter von Porsche, wie er im Gespräch mit dieser Redaktion berichtete. Einmal einen Porsche zu fahren, das sei der Traum seines Vaters gewesen, verriet er. Nun könne er diesen Traum leben. Und sein Vater dürfe den Sportwagen natürlich auch fahren, ergänzte er mit einem Lächeln.

Als Markenbotschafter darf Singer die unterschiedlichsten Porsche-Modelle ausprobieren, momentan etwa das Elektromodell Porsche Taycan. Und anders als viele Besucher des Oldtimer-Meetings, die auf den Sound der Verbrenner ungern verzichten wollen, ist der 23-Jährige vom rein elektrischen Sportwagen begeistert.

Gut gefallen hat ihm übrigens auch das Ambiente beim Baden-Badener Oldtimer-Meeting, das er zum ersten Mal besuchte. „Ich liebe die Location“, sagte Singer, der seine Mutter zu der Veranstaltung mitgebracht hatte. Sein Resümee: „Wunderschöne Autos, supertolle Menschen“. Die Stadt Baden-Baden selbst kennt Singer gut: Er lebt nur ungefähr zehn Minuten entfernt, wie er berichtete.

Zu Hause kann der Sänger zur Ruhe kommen

Den genauen Wohnort will der gebürtige Kehler lieber nicht verraten, schließlich will er trotz seiner Millionen Fans auch mal zur Ruhe kommen. Deshalb sei sein Zuhause auch ein wenig außerhalb, erzählte er.

Genau wie die anderen Zuhörer interessierte sich Singer sehr für die Details rund um den Mythos Porsche, die bei den BNN/BT-Talkrunden enthüllt wurden. Porsche ist in diesem Jahr Ehrenmarke des Meetings: Zum 75. Geburtstag des Sportwagenherstellers werden 75 Porsche gezeigt.

Bei den Talkrunden von BNN und BT erfuhren die Zuhörer am Samstag unter anderem auch, was es kostet, einen Wagen direkt von der Porsche-Werksrestaurierung überholen zu lassen.

Denn einer der Gesprächspartner von Moderator Moritz Hirn war Uwe Makrutzki, Leiter der Werksrestaurierung bei dem Sportwagenhersteller. „Wir restaurieren Fahrzeuge in den Neuwagen-Zustand“, berichtete Makrutzki. Das heißt: Wenn Makrutzki und sein Team einen Oldtimer wieder ausliefern, ist er in dem Zustand, in dem er das Werk Jahre oder Jahrzehnte zuvor einst verlassen hat. Doch das hat seinen Preis.

300.000 bis 450.000 Euro koste ein solches Projekt, verriet Makrutzki. Dennoch ist das Angebot äußerst gefragt: Zwei Jahre müssen Interessierte derzeit warten, um ihren Porsche-Oldtimer direkt beim Sportwagen-Hersteller in Stuttgart aufarbeiten zu lassen. Und dann braucht es noch einmal Geduld: Im Schnitt dauert es laut Makrutzki drei Jahre, bis der Eigentümer seinen Wagen wieder abholen kann.

Unikate kosten mehr als eine Million Euro

Eine solche Oldtimer-Restaurierung ist aber noch längst nicht das teuerste Angebot bei Porsche. Wie Makrutzki am Rande der BNN/BT-Talks berichtete, verfügt Porsche auch über ein „Sonderwunsch-Programm“. In diesem kann sich ein Kunde ein Unikat-Fahrzeug komplett neu bauen lassen. Kostenpunkt: eine Million Euro aufwärts.

Jean-Pierre Clero ist ebenfalls Porsche-Fan, kann aber auch anderen guten Rennwagen etwas abgewinnen. Seit 25 Jahren ist der Bühler Streckenposten beim 24-Stunden-Rennen Le Mans.

Er achtet darauf, dass bei dem berühmten Rennen keine Unfälle passieren und die Zuschauer genügend Abstand von den Fahrzeugen haben. Die erreichen auf dem Abschnitt, für den Clero zuständig ist, trotz mittlerweile eingebauter Schikanen immer noch 340 Kilometer pro Stunde, wie er bei der BNN/BT-Talkrunde berichtete.

Ganz so schnell muss es für Meeting-Teilnehmer Peter Schomburg nicht gehen. „Wir fahren alle vernünftig, die Raserei ist vorbei“, sagte er mit Blick auf die Oldtimer-Fans im Gespräch mit Moritz Hirn. Dabei ist der 79-Jährige früher auch selbst historische Autorennen gefahren.

Heute fährt er entspannter, doch die Leidenschaft für Sportwagen ist geblieben. Gleich drei Porsche stellt Schomburg auf dem Meeting aus. Ebenfalls ein Schmuckstück hatte Peter Wesner mitgebracht. Der Aussteller wurde einst als Besucher beim Oldtimer-Meeting mit dem „Oldtimer-Virus“ infiziert, nun zeigt er dort seinen eigenen Porsche 964.

Weitere Talkrunden am Sonntag

Spannende Talkrunden von BNN und BT erwarten die Besucher auch noch am Sonntag, 9. Juli. Über erneuerbare Brennstoffe sprechen um 11.30 Uhr BNN-Redakteur Alexei Makartsev und Günter Klaiber, Geschäftsführer Phoenix Automotives, mit Moderator Wolfgang Voigt.

Um 14 Uhr geht es um das Thema „Rund um Baden-Baden“ mit Bürgermeister Roland Kaiser und Nora Waggershauser, Geschäftsführerin Kur und Tourismus Baden-Baden. Um 16 Uhr steht dann das Thema „Kultur in Baden-Baden“ im Zentrum. Teilnehmer der Runde sind Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa und Kekke Schmidt, Chefdramaturgin des Theaters.