An zig Ecken und Enden des Kurparks in Baden-Baden wird am Freitagvormittag noch gewerkelt. Was um die Mittagszeit trotz einer Porsche-Parade vor der Trinkhalle kaum vorstellbar scheint, haut aber auch in diesem Jahr wieder hin.

Am frühen Freitagabend kann das Oldtimer-Meeting vor der Kulisse von Baden-Badens Schokoladenseite mit dem Kurhaus wie geplant in seine 46. Auflage starten. Mit 370 Oldtimern präsentiert die Veranstaltung bis einschließlich Sonntag, 9. Juli, so viele historische Fahrzeuge wie noch nie zuvor.

Oldtimer-Stau in der Kapuzinerstraße in Baden-Baden

Die ersten Oldtimer reihen sich schon um die Mittagszeit am Freitag Stoßstange an Stoßstange in der Kapuzinerstraße. Sie ist die Zufahrt zur Anmeldung und der Einfahrt ins Meeting-Areal an der Kaiserallee. Fast ganz vorne steht ein cremefarbener Jaguar XK 140 DHC.

Der schnittige Zweisitzer, Baujahr 1955, hat 210 PS unter seiner langen Haube. Besitzer Jean Dellalian, ein gebürtiger Franzose, ist mit diesem Wagen zum ersten Mal beim Meeting, aber kein Meeting-Neuling.

Wir haben beim Oldtimer-Meeting in Baden-Baden immer Spaß. Jean Dellalian

Oldtimer-Besitzer

„Wir haben immer Spaß in Baden-Baden“, sagt er mit einem strahlenden Lächeln und einem unüberhörbaren sympathischen französischen Akzent. Die Bäderstadt ist ihm schon seit Jahrzehnten vertraut. Er war einst als Soldat zwölf Monate beim Hauptquartier der französischen Streitkräfte in Deutschland in Oos stationiert. Danach blieb er in Deutschland.

Bei den Wartenden kommt keine Langeweile auf. Sie fachsimpeln über ihre Autos. Oder sie werden von Passanten schon vor dem Gelände auf ihren Oldtimer angesprochen.

Peter van Meerwijk aus Iffezheim steht mit seinem Volvo P 1800 PS in der Reihe. Wegen der großen gläsernen Heckklappe heißt das 1973 gebaute Kombi-Coupé im Volksmund auch „Schneewittchensarg“. Er steuert bei Ausflugsfahrten für Hotelgäste zudem einen wunderschön restaurierten VW Bully aus dem Jahr 1967.

Der Neun-Sitzer mit 44 PS ist im Besitz von Brenners Parkhotel & Spa. „Das Auto ist ein Riesen-Sympathiefaktor“, berichtet er von seinen Erfahrungen am Lenkrad des Kleinbusses.

Bei Organisator Marc Culas klingelt unterdessen immer wieder das Handy, Entscheidungen und Absprachen sind zu treffen. „Es läuft“, sagt er zum aktuellen Stand der Vorbereitung. Über die Kaiserallee rollen derweil auf Anhängern und auf eigener Achse weitere Fahrzeuge der Ehrengastmarke Porsche aufs Gelände. 75 werden es am Ende sein - zum 75. Porsche-Geburtstag.

Gesprächsrunden am BNN/BT-Medienpavillon Rahmenprogramm: Beim Oldtimer-Meeting an diesem Samstag und Sonntag gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm. Fester Bestandteil sind Gesprächsrunden des Badischen Tagblatts, das nach der Fusion unter dem Dach der Badischen Neuesten Nachrichten erscheint. Die Tageszeitung ist Medienpartner des Meetings. Der Medienpavillon der Zeitung steht im Bereich vor der Trinkhalle, in der Nachbarschaft der 75 Porsche. Samstag, 8. Juli: Die erste Runde beginnt um 14 Uhr am Stand der Tageszeitung. Die Meeting-Teilnehmer Peter Schomburg und Peter Wesner sprechen mit Moderator und Redakteur Moritz Hirn über die „Leidenschaft Porsche“. Um 16 Uhr geht es um die Themen „Porsche Classic“ und „100 Jahre Le Mans“. Teilnehmer sind Uwe Makrutzki (Leiter Werksrestaurierung Porsche) und Jean-Pierre Clero (Streckenposten Le Mans). Ab 18 Uhr steht das Thema „Faszination Porsche“ im Mittelpunkt. Teilnehmer sind Christian Schuder und Daniel Mink vom Porsche-Zentrum Baden-Baden. Sonntag, 9. Juli: Über erneuerbare Brennstoffe sprechen um 11.30 Uhr BNN-Redakteur Alexei Makartsev und Günter Klaiber, Geschäftsführer Phoenix Automotives Services, mit Moderator und Redakteur Wolfgang Voigt. Um 14 Uhr geht es um das Thema „Rund um Baden-Baden“ mit Bürgermeister Roland Kaiser (Grüne) und Nora Waggershauser, Geschäftsführerin von Kur und Tourismus Baden-Baden. Um 16 Uhr steht das Thema „Kultur in Baden-Baden“ im Blickpunkt. Teilnehmer der Runde sind Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa und Kekke Schmidt, Chefdramaturgin des Theaters Baden-Baden.

Mit Blick auf die Hitze am Wochenende sind weitere Getränkereserven geordert worden, bestätigt Culas. Wer wegen der erwartet hohen Temperaturen einen Besuch des Meetings tagsüber scheut, dem rät er am Abend zu einem Bummel über das Gelände. „Da ist es angenehm mild“, findet der Organisator.

Im Kurpark leuchten abends über 2.000 Lampions beim Oldtimer-Meeting

Dann werden auch rund 2.000 Lampions im Kurpark leuchten und die Oldtimer-Parade in ein warmes Licht tauchen. Am Samstag ist das Gelände wie schon am Freitagabend bis 23 Uhr zugänglich.

Am Sonntag ist zum Meeting-Ausklang dagegen gegen 18 Uhr und damit deutlich früher Schluss. Etwa 60 mit Pokalen prämierte Oldtimer starten am Sonntag um 17.30 Uhr zu einem Korso durch die Stadt.

Die Korso-Strecke verläuft vom Kurhaus über die Werder-, Solms-, Lessing-, Kapuzinerstraße und zurück zur Kaiserallee. Die Siegerehrung erfolgt in der Kaiserallee, etwa 15 Meter nach der Einmündung Kapuzinerstraße.