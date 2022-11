Kein Internet in Baden-Baden: Was Kunden bei Störungen machen können

Zur Behebung der Störung musste ein defektes Bauteil an einem lokalen Verstärkerpunkt durch Tiefbauarbeiten ersetzt werden. „Unser örtlicher Dienstleister bereitete die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor. Dazu erfolgten bereits am Wochenende Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort“, erklärt Sprecher Volker Petendorf. Anschließend wurde das genaue Reparaturkonzept erstellt. Am Montagmorgen konnten die finalen Tiefbauarbeiten gestartet und binnen weniger Stunden vollendet werden. Dabei wurde das defekte Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt. Anschließend wurde die gesamte Zufuhrstrecke neu eingepegelt, erklärt Petendorf. Vodafone bittet die betroffenen Kunden um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.