In der Baden-Badener Cité entsteht ein zweites Mehrgenerationen-Haus

Nach dem seit 13 Jahren bestehenden Wohnprojekt Via ist mit der Wohnanlage „Die Cité-Bretonen“ im Baden-Badener Stadtteil Cité ein weiteres Mehrgenerationen-Haus so gut wie bezugsfertig. „Im September werden die ersten Bewohner einziehen“, sagt Ulrich Drochner, einer der Geschäftsführer der Baugruppe. Gemeinsam mit seinem Kollegen Urs Krank gewährt er bei einem Rundgang durch das Quartier, den die Entwicklungs-Gesellschaft (EG) Cité organisiert hat, Einblicke in den Neubau.

Die Idee zu dem zweiten Mehrgenerationen-Haus kam aus dem Via-Umfeld. „Es gab damals die Anfrage: Habt Ihr nicht noch ein weiteres Grundstück?“, berichtet Markus Börsig.

Dem Geschäftsführer der EG Cité gelang es, diesen Wunsch im sogenannten Baufeld VII in der Ufgaustraße zu erfüllen. Einer der Mit-Initiatoren ist Architekt Eberhard Kampmann, der bereits an der Entstehung des Via-Gebäudes maßgeblich beteiligt war.