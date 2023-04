Viel Spaß für kleine Entdecker kündigt die Bürgerstiftung Baden-Baden an: Im Mai findet wieder der „Kunterbunte Kinderspaß“ statt. Alle wichtigen Infos.

Ob prominenter Besuch, musikalische Veranstaltungen oder das Oldtimermeeting: Im und um das Kurhaus in Baden-Baden finden jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen statt.

Manchmal steht sogar eine Hüpfburg auf der Wiese – und kleine Menschen toben umher. Dann heißt es wieder „Kunterbunter Kinderspaß“ für die ganze Familie.

Doch es ist wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch: Corona machte dem besonders bei Kindergarten- und Grundschulkindern beliebten Event in den letzten Jahren einen dicken Strich durch die Rechnung. Man kann sich denken, wie groß die Freude bei dem Organisationsteam ist, in diesem Mai endlich wieder an den Start gehen zu können.

Kinderspaß vor dem Kurhaus seit 2004

Das Organisationsteam, das sind verschiedene Menschen der Bürgerstiftung Baden-Baden, die seit 2004 jedes Jahr an einem Samstag im Mai die Wiese vor dem Kurhaus reservieren, um den Kindern dort ein vielfältiges Programm bieten zu können.

Ganz vorne mit dabei: Rüdiger Lorth, der als Vorstand mit tatkräftiger Unterstützung durch Andreas Büchler (ehemaliger Vorsitzender) und anderen Ehrenamtlichen für das Programm sorgt.

„Dieses Jahr sind zwischen 20 und 30 Akteure dabei“, berichtet Lorth. Soziale Einrichtungen, Vereine sowie Institutionen seien besonders daran interessiert, mit verschiedenen Attraktionen eine große Freude bei den Kleinen auszulösen. Auch die Polizei, das Deutsche Rote Kreuz oder Privatpersonen beteiligen sich am „Kunterbunten Kinderspaß“.

„Es ist alles dabei“, gibt Lorth erste Einblicke. Basteln, sporteln oder sich intellektuell am Schachbrett austoben: Wer eine der vielen Stationen besucht hat, bekommt auf seiner Laufkarte einen Stempel – und am Ende einen kleinen Preis.

„Man muss aber nicht alles machen“, fügt Ankica Rukavina, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Baden-Baden, mit einem Augenzwinkern hinzu. Eine Belohnung gebe es auch schon nach acht Aktivitäten. Mit einer Spende von 3.000 Euro unterstütze außerdem der Lions Club Baden-Baden die Veranstaltung.

Diese kann laut Lorth übrigens nur stattfinden, weil so viele Akteure ihre Hilfe anbieten. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt. Und Rukavina verrät: „Für die Vereine ist das natürlich, unabhängig vom Spaß der Kinder, auch eine tolle Sache.“ Sie sieht die Veranstaltung auch ein bisschen als Neustart, „weil es nach Corona nicht für jeden einfach war, wieder an Fahrtwind zu gewinnen“.

Dass die Vereine aber sehr wohl daran interessiert sind, nach Lockdown und Co. wieder das zu machen, was vorher ohne sämtliche Einschränkungen möglich gewesen ist, sei unübersehbar: „Wir stoßen bei der Planung definitiv auf absolut positives Interesse, das uns gegenseitig sehr motiviert.“

Als Motivation kann die Veranstaltung laut Rukavina auch für sämtliche Familien verstanden werden: „Immerhin war Corona für Eltern und Kinder eine besondere Herausforderung. Das merkt man einfach.“ Es sei einfach schön, dass sich Groß und Klein dieses Jahr wieder direkt vor dem Kurhaus austoben können.