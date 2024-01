Baden-Baden: Unbekannte schlagen Tor von Lagerhalle auf

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in Baden-Baden in der Nacht auf Mittwoch Zeugen. Ob die Täter etwas klauten, ist noch unklar.

Unbekannte Personen sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Baden-Badener Lagerhalle eingebrochen. Gegen 3.40 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu dem Gebäude in einem Gewerbegebiet im Stadtteil Oos, teilte die Polizei mit.

Zunächst schlugen die Täter das Rolltor zur Lagerhalle ein. Anschließend konnten sie den Sicherheitsriegel entriegeln. Somit gelangten sie ins Innere des Gebäudes.

Polizei fehlen Informationen

Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ungefähr 800 Euro. Aktuell ist noch offen, ob die Unbekannten etwas klauten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 72 21) 68 00 zu melden.