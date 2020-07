Zwei Promille Alkohol im Blut

Sturzbetrunken: Mann kracht in Baden-Baden in Polizeiauto

Mit rund zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 38-Jähriger am Donnerstagabend in Baden-Baden einen ganz schön großen Schaden angerichtet. Unter anderem krachte er in einen Streifenwagen der Polizei. Insgesamt beträgt der Schaden rund 40.000 Euro.