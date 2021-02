Seltenes Hobby

Baden-Badener macht sich während des Lockdowns mit Lederhandwerk selbstständig

Als Barista ist Mario Scheerer unmittelbar vom Lockdown betroffen. Als er in Kurzarbeit geschickt wird, steckt er jedoch nicht den Kopf in den Sand, sondern meldet kurzerhand ein Gewerbe an. Was treibt ihn an?