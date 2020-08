Stärker könnte der Gegensatz kaum sein: Zu feuriger Musik fegen in Andalusien begeisterte Flamenco-Tänzer übers Parkett. Ausgelassen drehen sie ihre Runden, sie sind vital und stecken voller Lebensfreude. Still und gedämpft dagegen treffen sich ein Dutzend Urlauber in einem Hotel bei Frankfurt. Jeder ist in Trauer. Eine Gemeinsamkeit aber gibt es zwischen beiden Gruppen – sie alle haben ihre Reise bei „Max macht Urlaub” in Baden-Baden gebucht.

Was kann es Schöneres geben, als Tanzemotionen mit Urlaub zu verbinden? Jan de Vries, Inhaber des Reisebüros