Баден-баденский „Рицци“ уволил украинца за критику россиян

Дорогой ресторан „Рицци“ в Баден-Бадене указал на дверь украинскому сотруднику, который раскритиковал россиян и войну на Украине в видеосообщении, опубликованном в Интернете.

Несколько дней назад житель Баден-Бадена Игорь Г. поставил на интернет-площадку Инстаграм видео, снятое на мобильный телефон. В нем он обрушился с критикой не только на российские власти за войну на Украине, но и на россиян вообще. В результате сотрудник ресторана „Рицци“ был уволен. Но этот скандал быстро приобрел известность, в результате чего на ресторан обрушился вал критики в социальных сетях. Это также отразилось на его рейтинге в Интернете.

В опубликованном сообщении для гостей „Рицци“ обосновывает принятое решение необходимостью осудить „любую форму расизма“. Владельцами ресторана, расположенного на первом этаже, является семейная фирма Palais Gagarin GmbH, которая принадлежит известному ресторатору Петер Шрек (Peter Schreck). Ему также принадлежит популярный ресторан „Wirtshaus Geroldsauer Mühle“.

Громкое эхо скандала в Киеве

Об увольнении украинского сотрудника сообщили и некоторые средства массовой информации на Украине. Это, в свою очередь, вызвало новую волну резких откликов в сети. Скандал даже достиг украинского правительства в Киеве. Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, высказал свое возмущение происшествием в Баден-Бадене и не постеснялся выразить протест против действий ресторана гневными словами на своей страничке в Фейсбуке. „,Рицци“, вы в Баден-Бадене переживаете за свою репутацию в глазах русскоязычный клиентов. Вам нужно понять, что Вашей репутации пришел конец. Даже самые эффективные немецкие моющие средства не смоют с Ваших рук и с Вашего ресторана кровь невинных жертв“ (перевод с украинского оригинала).

Кулеба пообещал предпринять юридические шаги против работодателя Игоря Г. и упомянул при этом город Баден-Баден. Происшествие в курортном городке на юго-западе Германии напоминает другой скандал, недавно происшедший в общине Битигхайм (Bietigheim) в округе Раштатт (Rastatt). Наша газета писала об этом случае. В Битигхайме владелец одного из ресторантов запретил всем россиянам посещать его заведение, что вызвало сильное негодование населения. Впоследствии владелец извинился за свой шаг.